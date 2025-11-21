Uruguayo Sebastián Cardozo conduce a Motagua a triunfo y salta al tercer lugar en Honduras

1 minuto

Tegucigalpa, 20 nov (EFE).- Motagua, dirigido por el español Javier López, venció este jueves por 3-2 a Olancho, en una remontada que inició el uruguayo Sebastián Cardozo y le permitió al equipo saltar al tercer lugar del torneo Apertura hondureño.

Motagua tuvo un bajo desempeño en el primer tiempo, con solo un disparo de peligro directo a la portería de Olancho.

Olancho se puso en ventaja al minuto 10 con gol del uruguayo Rodrigo De Oliveira, y con la pizarra 0-1 se fue al descanso.

Pero en el segundo episodio Motagua apostó por rescatar el juego y en el minuto 50 Sebastián Cardozo.

Alexander López, con potente remate frente al área grande, convirtió la segunda anotación para Olancho, pero la alegría le duró poco al equipo que dirige el hondureño Reinaldo Tilguat, porque un minuto después Jefryn Macías igualó 2-2.

El tercer gol del Motagua lo firmó Carlos Palma.

El partido correspondió a la decimoquinta fecha, que ambos equipos tenían pendiente, y le permitió a Motagua situarse en la tercera casilla con 28 puntos, tres más que su rival de la jornada 18, el Real España, al que enfrentará de visita el próximo domingo.

Con Javier López en el banquillo desde la cuarta jornada, Motagua, que llegó a estar en la octava posición, ha recuperado terreno y busca mantenerse en los primeros puestos de la clasificación del torneo Apertura, que lidera Olimpia, con 37 enteros, escoltado por Marathón, que suma 36, y será su rival el domingo al cierre de la fecha 18. EFE

gr/hbr