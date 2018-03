El lunes, el suizo aumentó un poco más su capital de confianza en el curso de una “sesión nocturna”, seguida de una constelación de estrellas. Marcó la diferencia en un juego decisivo con dos golpes decisivos. Por su parte, Robin Söderling derrotó al español Albert Montañés (No. 21), que se embolsó el primer set pero que se plegó poco a poco ante el poder del vencedor por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-3 . El miércoles, al jugar su 26 cuartos de final consecutivo en Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, Federer recordará sin duda su encuentro anterior, hace un año, en cuartos de final, en Nueva York. Jugó entonces -según su propia expresión- “un tenis de sueño”, para imponerse por 6-0 6-3 6-7 7-6 a Söderling. El ciudadano de Basilea, de 29 años, no encontrará sin duda un mejor lugar que Flushing Meadows, donde ganó 44 de sus últimos 45 juegos, para vengar su derrota en París. swissinfo.ch y agencias

US Open: Federer disputará su 26 cuartos de final 07 de septiembre de 2010 - 11:13 Roger Federer venció al zurdo austríaco Jurgen Melzer (No. 13) 6-3 7-6 (7 / 4) 6-3 en 2h03 '. Al encontrar a Robin Söderling (No. 5) el miércoles (08.09), el cinco veces ganador del Abierto de Estados Unidos (2004-2008) podrá tomar la revancha contra el sueco, que lo venció en Roland Garros en su último duelo. El lunes, el suizo aumentó un poco más su capital de confianza en el curso de una “sesión nocturna”, seguida de una constelación de estrellas. Marcó la diferencia en un juego decisivo con dos golpes decisivos. Por su parte, Robin Söderling derrotó al español Albert Montañés (No. 21), que se embolsó el primer set pero que se plegó poco a poco ante el poder del vencedor por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-3 . El miércoles, al jugar su 26 cuartos de final consecutivo en Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, Federer recordará sin duda su encuentro anterior, hace un año, en cuartos de final, en Nueva York. Jugó entonces -según su propia expresión- “un tenis de sueño”, para imponerse por 6-0 6-3 6-7 7-6 a Söderling. El ciudadano de Basilea, de 29 años, no encontrará sin duda un mejor lugar que Flushing Meadows, donde ganó 44 de sus últimos 45 juegos, para vengar su derrota en París. swissinfo.ch y agencias