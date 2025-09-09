Uso de Telegram por Rusia pone a popular servicio de mensajería bajo escrutinio en Ucrania

5 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 9 sep (EFE).- Los llamamientos a prohibir o endurecer la normativa sobre Telegram se están intensificando en Ucrania tras la muerte del diputado Andrí Parubí, cuyo asesino confeso supuestamente contactó con los servicios especiales rusos a través de esta plataforma, así como por el uso que hace Rusia de ella para difundir desinformación y reclutar agentes para sabotajes.

Tanto oposición como representantes de las autoridades han expresado su preocupación por Telegram, que se ha convertido en la principal fuente de información para millones de ucranianos desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia hace más de tres años.

«Apoyo el cierre de Telegram, o más bien, su sistematización, tratando los canales de Telegram como medios de comunicación y exigiendo a sus propietarios que se registren. Todo el mundo debería saber quiénes son sus propietarios y de dónde procede la información», declaró Kirilo Budánov, jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania (GUR), en una entrevista el domingo con la cadena ucraniana Apostroph TV.

En particular, Budanov destacó la falta de transparencia y el anonimato de Telegram como vulnerabilidades clave que permiten «la manipulación y la desinformación».

Hizo estos comentarios después del llamamiento del líder de la oposición, Petró Poroshenko, jefe del partido Solidaridad Europea de Parubí, para una prohibición inmediata de Telegram.

«Las fuerzas del orden han demostrado que el asesinato fue organizado a través de Telegram», declaró Poroshenko en un discurso parlamentario la semana pasada. «Se está construyendo una red de acciones terroristas contra Ucrania a través de Telegram», enfatizó.

Telegram como herramienta rusa

Los detalles del asesinato siguen sin estar claros, pero fuentes de la investigación revelaron a los medios ucranianos que el sospechoso, Mijailo Stselnikov, de 52 años, se comunicó con los servicios especiales rusos a través de Telegram en los meses previos al crimen.

Periodistas ucranianos también descubrieron centenares de comentarios de Stselnikov en canales de Telegram con vínculos en Rusia, en los que expresaba su descontento con las autoridades ucranianas, lo que sugiere que pudo haber sido reclutado a través de la plataforma para cometer el asesinato.

Telegram ha servido durante mucho tiempo como herramienta clave para que los servicios especiales rusos identifiquen y contacten con agentes potenciales, que han llevado a cabo centenares de actos de sabotaje, desde la destrucción de transformadores eléctricos hasta la colocación de explosivos cerca de centros de reclutamiento y el incendio de vehículos militares.

Los adolescentes y jóvenes ucranianos que buscan «dinero fácil» a través de canales anónimos de Telegram han sido especialmente vulnerables. Aunque la policía ucraniana ha informado de la eliminación de miles de enlaces perjudiciales y algunos canales rusos probélicos han sido bloqueados, los críticos sostienen que la interacción con los responsables de Telegram y la moderación de contenidos siguen siendo insuficientes.

Restricciones de uso

En septiembre de 2024, durante una sesión especial del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, representantes de las fuerzas de defensa ucranianas revelaron también que Rusia utiliza activamente Telegram para llevar a cabo ciberataques, ciberestafas, distribución de programas malignos, rastreo de la ubicación de usuarios y coordinación de ataques con misiles.

Budánov proporcionó «pruebas convincentes» de que los servicios especiales rusos pueden acceder a la correspondencia personal de los usuarios de Telegram, incluidos los mensajes eliminados, y a sus datos personales.

«Siempre he apoyado la libertad de expresión, pero la cuestión de Telegram no tiene que ver con la libertad de expresión. Es una cuestión de seguridad nacional», subrayó Budánov.

En consecuencia, el uso de Telegram ha sido prohibido en los dispositivos oficiales utilizados por el personal militar, los empleados del gobierno, del sector de defensa y de infraestructuras críticas.

Sin consenso

Al mismo tiempo, un proyecto de ley para regular Telegram se ha estancado en el parlamento, lo que refleja las divisiones entre las autoridades en cuanto a cómo abordar la cuestión.

Andrí Yermak, jefe de la administración presidencial de Volodímir Zelenski, desestimó una prohibición total al aludir a la importancia de Telegram para la mayoría de los ucranianos.

«Valoramos la libertad y la opinión pública», afirmó el funcionario en agosto durante un debate en la Kyiv School of Economics, al reconocer los «vínculos» del fundador de Telegram, Pável Dúrov, con Rusia, pero advirtiendo que una prohibición podría polarizar a la sociedad. «El 80 % de los militares se opone firmemente a una prohibición de Telegram», señaló en particular.

Mientras, la popularidad de Telegram se ha mantenido alta, con muchos ucranianos que recurren a canales anónimos, que con frecuencia ignoran las normas mediáticas comúnmente aceptadas, para obtener noticias e informes sobre los ataques aéreos rusos y sus repercusiones.

Una encuesta reciente reveló que el 52 % de los ucranianos considera Telegram su principal fuente de noticias, con entre el 70 % y el 80 % que lo lee con regularidad. Sólo el 9 % apoya una prohibición total, aunque el 71 % la respaldaría si los propietarios de Telegram se negaran a bloquear canales que difunden «propaganda y desinformación rusas». EFE

ra-egw/rod