Continúa reducción de capa de ozono 06 de febrero de 2018 - 16:11 La capa de ozono, que protege la vida en la Tierra de la dañina radiación ultravioleta, sigue agotándose a escala global, de manera contraria a supuestos científicos recientes, según un equipo internacional de expertos dirigido por investigadores en Zúrich. El estudio fue publicado el martes en la revista ‘Atmospheric Chemistry and Physics’. Encontró que la capa de ozono continúa disminuyendo a escala global a pesar de décadas de esfuerzos internacionales para protegerla. Los científicos demostraron esto usando mediciones satelitales que abarcan los últimos 30 años, combinadas con métodos estadísticos avanzados. El proceso de adelgazamiento del ozono comenzó en el siglo XX cuando se liberaron a la atmósfera cantidades excesivas de químicos, clorofluorocarbonos (CFC). Esas sustancias fueron prohibidas en 1989 de conformidad con el Protocolo de Montreal y desde entonces la capa de ozono en la estratosfera superior se ha recuperado significativamente, particularmente en las regiones polares. Sin embargo, los niveles totales de ozono en la atmósfera siguen siendo los mismos y ahora los científicos de la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich mostraron que esto se debe a que el ozono en la estratosfera inferior se redujo constantemente en las últimas tres décadas. William Ball, investigador atmosférico en la ETH y primer autor del estudio, explica que esto había sido tan difícil de demostrar porque el llamado ‘smog de verano’, causado por la actividad humana, “enmascara el declive estratosférico en las mediciones satelitales”. Los científicos aún no están seguros de las razones de este continuo declive, pero una explicación podría ser que el cambio climático modifica el patrón de circulación atmosférica. Los productos químicos de origen industrial liberados a la atmósfera también podrían ser responsables del desarrollo. Los sustitutos de los CFC, particularmente dañinos, son menos adelgazantes para la capa de ozono, pero no son neutros. Hasta ahora, estos químicos podrían haber sido “un factor insuficientemente considerado en los modelos”, dijo Ball. Sin embargo, los científicos enfatizaron la importancia del Protocolo de Montreal y sus beneficios y dijeron que estos nuevos hallazgos eran “preocupantes, pero no alarmantes”. Ahora se necesita más investigación para monitorear e investigar las causas del continuo declive del ozono en la baja estratosfera, agregaron.