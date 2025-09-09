The Swiss voice in the world since 1935

Uzbekistán implantará un sistema educativo de 12 años equiparándose a Occidente

Moscú, 9 sep (EFE).- La educación pública en Uzbekistán, incluidas las etapas de educación primaria y secundaria, será de 12 años, anunciaron hoy las autoridades del país asiático, equiparándose a países occidentales y otros sistemas educativos mundiales.

Según el viceministro de Educación Preescolar y Escolar, Sardor Radzhapov, se trata de un intento de mejorar la calidad educativa en el país y acercarla a los estándares internacionales.

En una entrevista a la cadena Uzbekistán 24, el funcionario explicó que se planea incluir paulatinamente los grupos preparatorios infantiles (a partir de los 6 años) en la estructura de la educación escolar.

«Nos hemos propuesto incluir esa etapa en el sistema escolar y avanzar hacia la educación de 12 años», dijo.

Hasta 2009 en Uzbekistán estuvo vigente un sistema educativo de 11 años, pero luego el país implantó temporalmente uno de 12, donde los últimos tres años correspondían a los estudios en colegios y liceos.

No obstante, en 2018 el Gobierno estableció recuperar la enseñanza de 11 años, al considerar inefectiva la reforma anterior.

Según las estadísticas, en Uzbekistán ahora hay 6,8 millones de escolares.EFE

