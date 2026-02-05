Uziel Muñoz: «Soy el cañón de México y lo represento muy bien, lanzamos las mismas balas»

2 minutos

Madrid, 5 feb (EFE).- Uziel Muñoz, subcampeón del mundo de lanzamiento de peso al aire libre, dijo que su apodo, ‘el cañón de México’, lo representa «muy bien» porque ambos lanzan «las mismas balas» y apuntó que, en su primera temporada profesional en pista cubierta, el objetivo es «romper» el nacional bajo techo.

El lanzador mexicano, de 30 años, posee una mejor marca personal al aire libre de 21,95 metros registrada en los Mundiales de 2025 en Tokio, en los que ganó la medalla de plata.

«Tuvimos un gran reconocimiento al llegar de vuelta al país por parte de la presidenta pero también por parte de la universidad o el estado al que pertenezco. Fue un logro muy bonito que se supo reconocer. Soy el primer latinoamericano en ganar una presea en Mundiales en peso», dijo Muñoz, durante la presentación del mitin de Madrid de pista cubierta.

Precisamente competir bajo techo, algo que no había hecho nunca, es una de las novedades para Uziel Muñoz, que ha adaptado su planificación para diferenciar las dos partes de la temporada competitiva.

A Madrid llega tras competir en Ostrava, en la República Checa, en lo que fue su primera competición bajo techo de su carrera. Quedó sexto con 20,09 metros aunque su idea es «pronto tirar lejos y estandarizar la marca por encima de los 22 metros».

«Aquí quiero romper el récord mexicano de pista cubierta. Estoy emocionado de estar en Madrid. Vamos a poder interactuar con el público, hay muy buenos atletas, y por eso estoy emocionado por el desarrollo», comentó Uziel Muñoz, el gran referente de los lanzamientos en México junto con Diego del Real, el llamado ‘toro de México’, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

«Yo soy el cañón de México, que es parte de nuestro himno nacional, y creo que lo represento muy bien porque lanzamos las mismas balas», manifestó. EFE

drl/jpd