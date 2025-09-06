The Swiss voice in the world since 1935

Vélez derrotó a Central Córdoba y se coronó campeón de la Supercopa Argentina

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 6 sep (EFE).- Vélez Sarsfield derrotó este sábado por 2-0 a Central Córdoba en la ciudad de Rosario para quedarse con el título de la Supercopa Argentina, el segundo en dos meses bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

Con un doblete de Jano Gordon (m.50 y m.86), el ‘Fortín’ se impuso en un partido disputado en el Estadio ‘Gigante de Arroyito’ en una final que debió reprogramarse tres veces entre Vélez, campeón de la Liga Profesional 2024, y Central Córdoba, ganador de la Copa Argentina de la temporada pasada.

El trámite del partido fue intenso y sobre el final del mismo fueron expulsados Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, del banquillo velezano, y Omar De Felippe, entrenador del ‘Ferroviario’.

Con esta conquista, más la Supercopa Internacional conquistada por Vélez el 8 de julio ante Estudiantes de La Plata (2-0), el conjunto del barrio porteño de Liniers suma 14 torneos nacionales y 5 internacionales en su palmarés.

El futuro de Vélez, que lo tiene segundo en su zona del Torneo Clausura con 14 puntos a uno del líder River Plate en el Grupo B, marca además un cruce argentino por cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing Club en 20 días. EFE

fca/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR