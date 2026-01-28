Vélez derrota a Talleres en un partido marcado por el no saludo de los técnicos ex Boca

Buenos Aires, 27 ene (EFE).- Vélez Sarsfield cosechó su segunda victoria en el Torneo Apertura Argentino al derrotar por 2-1 a Talleres de Córdoba, en un encuentro marcado por el no saludo de los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez.

En la continuidad de la segunda jornada, el ‘Fortín’ se impuso derrotó por 2-1 a Talleres con goles de Manuel Lanzini y Joaquín García, para revertir un resultado que había abierto Augusto Schott para el elenco cordobés.

El triunfo, que dejó a Vélez como único líder de la Zona A con puntuación perfecta de seis unidades, tuvo como hecho saliente que los técnicos, ex compañeros en Boca Juniors, no se saludaron ni antes ni después del partido.

En las conferencias de prensa post partido, Carlos Tevez respondió: ¿Si está rota la relación con Guillermo? Prefiero no hablar”, mientras que Guillermo Barros Schelotto sostuvo: “No tengo ningún problema y su tuviera algo para decir de Tevez se lo diría a él”.

Vélez quedó como líder de una Zona A que tiene como escolta a Platense, que ayer derrotó por 2-1 a Instituto de Córdoba en la inauguración de esta segunda fecha en un resultado que desencadenó la salida de Daniel Olerá como técnico del elenco cordobés.

Por este mismo grupo, este martes San Lorenzo logró su primera victoria del certamen al imponerse a domicilio por 0-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, gracias al solitario gol del colombiano Diego Herazo, mientras que Newell’s Old Boys e Independiente sellaron un empate en uno con los respectivos goles de Michael Hoyos para el local y el paraguayo Gabriel Ávalos para la visita.

Por la Zona B, en tanto, Independiente Rivadavia también siguió con su puntaje ideal de seis unidades luego de ganarle a domicilio por 1-2 a Huracán, mientras que Atlético Tucumán y Central Córdoba igualaron sin abrir el marcador en el interzonas de esta segunda fecha.

Este miércoles continuará la jornada con cuatro encuentros destacándose los cruces River Plate-Gimnasia y Esgrima La Plata, y Estudiantes de La Plata-Boca Juniors, en un menú que también incluirá los partidos Racing Club-Rosario Central y Aldosivi-Barracas Central.

El jueves, en el final de la fecha quedaron programados cinco duelos: Deportivo Riestra-Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba-Tigre, Lanús-Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín-Banfield y Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos Juniors. EFE

