Vía Campesina protestará la próxima semana en Estrasburgo contra las NTG en la agricultura

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Bruselas, 10 jun (EFE).- El movimiento Vía Campesina, que reúne a organizaciones europeas de pequeños y medianos agricultores, ha llamado a los campesinos a sumarse a la protesta que organizará el 16 de junio contra la propuesta para regular las Nuevas Técnicas Genómicas en plantas (NTG)), que el Parlamento Europeo tiene previsto votar en su próximo pleno.

«Una coalición de agricultores, obtentores, transformadores, apicultores, ecologistas y ciudadanos se movilizará el 16 de junio en Estrasburgo para pedir a los eurodiputados que rechacen la desregulación de los OGM modificados mediante nuevas técnicas genómicas» en la votación del día 17 la Eurocámara, anunció Vía Campesina este miércoles en un comunicado.

A diferencia de los OGM, en los que se introduce en una planta código genético foráneo para mejorarla, estas nuevas técnicas sólo modifican el genoma de la propia planta o añaden material equivalente.

Para los agricultores de Vía Campesina, la propuesta «supone la desregulación total» de esas técnicas y de los transgénicos porque «prevé eliminar la evaluación de riesgos, los métodos de trazabilidad y detección, las normas sobre responsabilidad y las medidas de protección contra la contaminación, así como el etiquetado de los productos dirigidos al consumidor», señaló la organización en un comunicado.

Asegura que, si se aprueba, «causará daños irreversibles en los ámbitos económico, agrícola, sanitario y medioambiental y generará una fuerte confusión entre los ciudadanos».

Por ello, pidieron al Parlamento que rechace la propuesta y elabore un reglamento que se enmarque en la legislación sobre los transgénicos o que apoyen las enmiendas que aclaran la aplicación de la directiva europea sobre patentes y las que exigen trazabilidad, métodos de detección, coexistencia y etiquetado.

La propuesta sobre las NTG, a la que ya llegaron a un acuerdo las instituciones de la UE en diciembre pasado y está solo pendiente del voto de la Eurocámara, busca asegurar un marco para facilitar el uso de esas técnicas innovadoras para mejorar la resistencia a plagas y enfermedades, así como la adaptación al cambio climático y a las condiciones como la sequía o las altas temperaturas.

El objetivo es impulsar los sectores de la agricultura y la bioeconomía al permitir cambios más rápidos, específicos y precisos en las variedades vegetales que las técnicas convencionales de mejora vegetal.

Una vez el texto sea adoptado formalmente por la Eurocámara, se publicará en el Diario Oficial y empezará a aplicarse dos años después.

El reglamento distingue dos categorías: la categoría 1 (NTG-1) son las plantas consideradas equivalentes a las variedades convencionales. Para ellas, las autoridades nacionales verificarán su estatus, pero su descendencia no requerirá controles adicionales y no exigirán un etiquetado.

Por otra parte, la categoría 2 (NTG-2) son plantas con modificaciones genéticas más complejas, que seguirán sujetas a la legislación vigente de la UE sobre organismos modificados genéticamente (OMG), incluyendo la autorización, la trazabilidad y el etiquetado obligatorio.

Los Estados miembros podrán optar por no cultivar plantas de esta segunda categoría e introducir medidas de coexistencia para evitar su presencia involuntaria en otros productos. EFE

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