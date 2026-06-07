Víctima de abusos simula reunirse con el papa: «No queremos solo buenas palabras»

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Madrid, 7 jun (EFE).- Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos sexuales en la conocida badía de Montserrat (Barcelona) y portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA), simuló este domingo una reunión con el papa para exponerle sus preguntas y denunciar que las asociaciones de víctimas fueron excluidas de la visita papal: «No queremos solo buenas palabras».

Frente a la Nunciatura apostólica, donde se aloja el pontífice, y rodeado de varias decenas de personas y numerosos medios de comunicación, Hurtado se colocó frente a una fotografía de grandes dimensiones del papa a la que le explicó que en 2019 hizo pública su historia, la de un niño abusado junto con otra docena de menores en la abadía de Montserrat, un lugar de peregrinaje para creyentes y muy simbólico para Cataluña.

Aunque el pontífice se va reunir este lunes con víctimas que «legítimamente, han decidido procesar su dolor y sufrimiento de forma privada, entrando en el mecanismo de reparación de la Iglesia», el portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA) le recordó que existen otras muchas, de un total de 440.000, que exigen «un cambio estructural y sistémico. No queremos solo buenas palabras, sino acciones contundentes».

Mirando a la fotografía que sostenían dos mujeres, Hurtado reprochó también a León XIV que acuda a la abadía en su visita a Cataluña, un lugar que calificó como «el escenario del crimen».

«No se pueden blanquear estos delitos», añadió antes de elogiar que si el pontífice ha sido alabado por hablar de la dignidad y de derechos humanos, debería saber que los cuatro pilares del derecho internacional son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Por eso, criticó que el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno español, que establece un mecanismo de reparación a través de la gestión del Defensor del Pueblo, «no repara a todas las víctimas».

También considera que el papa no se quiere reunir con asociaciones como la suya «porque sabe que en la audiencia le haríamos preguntas muy incómodas que no quiere contestar». EFE

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