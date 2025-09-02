Víctima pagó 2.000 euros por borrar fotos de una web sexista en Italia

Roma, 2 sep (EFE).- El escándalo por una web sexista en Italia, donde se publicaban fotos personales y manipuladas de famosas y mujeres anónimas, sigue creciendo tras la denuncia de una víctima que aseguró haber sido extorsionada con hasta 2.000 euros para eliminar imágenes suyas publicadas sin consentimiento.

La mujer relató que pagó esa cantidad para que se borraran sus fotos del sitio ‘Phica.eu’, actualmente cerrado y en el centro de una investigación judicial por presunta violencia digital, extorsión y difusión no autorizada de imágenes.

La víctima denunció que fue alertada por usuarios en redes sociales sobre la presencia de sus fotos personales, tomadas de su cuenta de Instagram y manipuladas con montajes explícitos, en el portal, acompañadas de comentarios sexuales y denigrantes, según relató al diario ‘Repubblica’.

Tras enviar correos, cartas y advertencias legales sin éxito, recibió ofertas de «paquetes de eliminación» con precios que iban desde 250 euros al mes por un plan básico hasta 1.000 euros por uno «ilimitado», que prometía borrar enlaces de motores de búsqueda y ofrecer asistencia legal.

Finalmente, transfirió cerca de 2.000 euros a través de PayPal, según su testimonio.

Este martes se dio a conocer que el presunto administrador del sitio es Vittorio Vitiello, un hombre de 45 años residente en Florencia, ya conocido por la policía que lo había interrogado en 2019 por hechos vinculados a la difusión de imágenes sin permiso, según adelantó este martes el periódico italiano ‘Domani’.

Para lograr identificar al responsable, fue clave la denuncia de la alcaldesa de la ciudad italiana de Florencia (norte), Sara FUnaro, quien dijo haber presentado una denuncia por ella y «por todas las mujeres.

La política celebró que su paso adelante haya permitido identificar al presunto culpable y animó a las mujeres a denunciar y no callar para «no dejar que hechos graves y vergonzosos como este queden impunes».

El caso forma parte de una investigación más amplia por presuntos delitos de violencia digital, extorsión y difusión ilícita de imágenes privadas, en la que ya se han reunido «varios cientos de casos», según indicó la abogada Annamaria Bernardini de Pace,

La abogada lidera un equipo de 12 letrados que prepara una acción colectiva en nombre de las víctimas, incluidas políticas, actrices e influencers, pero también mujeres anónimas.

La página web, que llegó a tener 200.000 suscriptores, publicaba fotos robadas o modificadas de figuras públicas como la primera ministra Giorgia Meloni, su hermana Arianna, la líder del Partido Demócrata Elly Schlein, actrices como Paola Cortellesi o la influencer Chiara Ferragni, entre otras, imágenes que los suscriptores acompañaban con comentarios vulgares y sexistas.

Además de ‘Picha.eu’, también está siendo investigado el grupo de Facebook ‘Mia Moglie'(«Mi esposa»), donde unos 32.000 usuarios compartían y comentaban fotos íntimas de mujeres, supuestamente sin su consentimiento.

Las fiscalías de al menos cuatro ciudades italianas están ahora coordinando esfuerzos para elaborar un primer informe formal sobre lo sucedido. EFE

