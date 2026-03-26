Víctimas de abusos en Iglesia lusa recibirán entre 9.000 y 45.000 euros de indemnización

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Lisboa, 26 mar (EFE).- Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica de Portugal recibirán indemnizaciones de entre 9.000 y 45.000 euros por persona, informó este jueves la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP).

En un comunicado en su web, la CEP apuntó que ha recibido 95 solicitudes de compensación durante el plazo habilitado para ello, de las que 78 fueron considerados aptas. De estas, 57 han sido aprobadas para recibir una indemnización por un monto total de 1.609.650 euros. EFE

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