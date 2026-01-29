Vídeo muestra altercado entre Alex Pretti y agentes de migración días antes de su muerte

3 minutos

Washington, 29 ene (EFE).- Un nuevo vídeo, grabado once días antes de la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de un agente de migración estadounidense en Mineápolis, muestra un altercado previo en medio de las fuertes protestas en contra del despliegue del Gobierno federal en la ciudad liderada por la oposición.

El vídeo, compartido este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, en sus redes sociales, fue publicado la víspera por el portal digital The News Movement.

En las imágenes se puede ver cómo un grupo de al menos cinco agentes de federales, fuertemente armados, sujetan a Pretti y lo tiran al suelo, después de que el hombre les grita insultos, golpea uno de sus coches y rompe una de las luces traseras.

El material no captura el inicio del altercado, pero muestra a Pretti junto a otros civiles gritando y haciendo sonar silbatos para avisar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), una de las tácticas usadas por las comunidades en Mineápolis y otras ciudades de EE.UU. para protestar las agresivas tácticas migratorias del Gobierno Trump.

Los agentes en el vídeo lanzan gas lacrimógeno y bolas de goma hacia los manifestantes y, eventualmente, sueltan a Pretti, se montan de nuevo en las camionetas y se desplazan fuera de la zona.

Este nuevo vídeo se conoce un día después de que la cadena CNN revelara que Pretti estaba en la mira de los agentes de migración antes a que fuera tiroteado por un agente de la Patrulla Fronteriza en las calles de Mineápolis el sábado pasado.

Según el medio estadounidense, Pretti resultó herido, con una costilla rota, tras el altercado plasmado en el vídeo y los agentes federales habían comenzado a «documentar detalles» sobre él antes de su muerte.

En declaraciones a la cadena CBS News, el abogado que representa a la familia de Pretti confirmó que el hombre, quien trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos para el Departamento de Veteranos, había sido «agredido violentamente por agentes de ICE» una semana antes de que fuera tiroteado.

«Nada de lo que sucedió una semana antes puede justificar el asesinato de Alex a manos de ICE», agregó el abogado.

Trump publicó el vídeo del altercado de Pretti en su cuenta oficial de Truth Social, agregando de fondo la imagen de la senadora demócrata Elizabeth Warren a modo de burla, que ha criticado abiertamente la actuación de los federales y pedido restringir el campo de acción de las agencias migratorias.

Pretti es el segundo civil que muere a manos de los agentes del Estado desde que el Gobierno Trump inició su operativo en Mineápolis, una ciudad gobernada por políticos de la oposición demócrata. La estadounidense Renée Good, de 37 años, fue también tiroteada por un agente de ICE el pasado 7 de enero, provocando una oleada de protesta en la ciudad. EFE

aaca/dte/psh