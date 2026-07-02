V. Carrasco y García Alarcón (Argentina), protagonistas del gran festival de ópera francés

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París, 2 jul (EFE).- La directora escénica Valentina Carrasco y el conductor orquestal Leonardo García-Alarcón, ambos argentinos, serán dos de las figuras protagonistas del Festival Internacional de Arte Lírico de Aix-en-Provence, más conocido como Festival d’Aix, que es una referencia mundial y el más importante de ópera y música clásica en Francia.

Esta cita anual, que atrae cada verano a unos 70.000 espectadores a esta ciudad del sureste de Francia, se extenderá hasta el 21 de julio y comienza este jueves con la representación de una nueva producción de ‘La flauta mágica’, de Wolfgang Amadeus Mozart, el compositor históricamente protagonista del Festival de Aix.

Es en esta obra -uno de los platos fuertes de esta edición- en la que el argentino García-Alarcón estará al frente de su orquesta, llamada Cappella mediterranea, atreviéndose por primera vez en este festival con la música del genio austríaco.

De la dirección de escena se encargará el francés Clément Cogitore y los principales papeles estarán en manos de Ying Fang, Mauro Peter y Sabine Devieilhe.

Habrá en total nueve representaciones hasta la clausura del evento y todas se desarrollarán en el escenario del Théâtre de l’Archevêché.

La nueva versión de ‘La flauta mágica’ será una de las seis producciones de estreno en esta edición número 78 del festival, una lista en la que también destaca la ‘première’ mundial de la ópera ‘Accabadora’, del italiano Francesco Filidei, y con la puesta en escena de Carrasco.

La dirección orquestal de esta obra, cuyo título se inspira en el personaje de una novela de Michela Murgia, correrá a cargo de Lucie Leguay y sus cinco representaciones se desarrollarán entre el 4 y el 10 de julio en el Théâtre du Jeu de Paume.

El Festival de Aix-en-Provence destaca por combinar el repertorio barroco y clásico, especialmente de Mozart, con grandes estrenos mundiales y óperas contemporáneas.

Es uno de los tres grandes festivales que se celebran cada verano en el sur de Francia, junto al de teatro de Aviñón y al de fotografía de Arlés, que también figuran entre los más grandes y prestigiosos del mundo en sus respectivas disciplinas. EFE

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