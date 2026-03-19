Vaguada provocará aguaceros este jueves en varias provincias dominicanas

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Santo Domingo, 19 mar (EFE).- Una vaguada provocará aguaceros este jueves en varias provincias dominicanas, advirtió el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Desde la madrugada se han presentado lluvias matutinas en algunos poblados del litoral caribeño, mientras que en la tarde incidirá una vaguada asociada a un sistema frontal ubicada sobre el canal del Viento, combinándose con el viento cálido y húmedo del sureste, provocando precipitaciones en Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata, donde no se descarta riesgo de inundaciones urbanas.

En el resto del país, predominarán nubes dispersas con escasas lluvias significativas, por lo que el Indomet exhorta a la población en general a estar atentos a sus boletines.

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución en la costa Atlántica, debido a viento y oleaje anormal.

Por último, explicó que las temperaturas estarán ligeramente calurosas, debido a viento cálido del sureste, siendo más agradables en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montañas y sus valles donde podrían presentan nieblas o neblinas. EFE

mf