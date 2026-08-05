Vaguada provocará aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte de República Dominicana

Compartir

1 minuto

Santo Domingo, 5 ago (EFE).-Una vaguada provocará este miércoles aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas de la República Dominicana, mientras persistirá un ambiente caluroso, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la mañana se esperan chubascos dispersos sobre las provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia y Duarte, entre otras localidades cercanas, debido a la incidencia del viento del este/noreste y la vaguada.

En horas de la tarde, las precipitaciones se intensificarán con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y sectores del Gran Santo Domingo, además de otras localidades de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El Indomet también advirtió que continuará el ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.EFE

mf