Vaguada seguirá afectando este miércoles parte del territorio dominicano

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Santo Domingo, 27 may (EFE).- Una vaguada seguirá afectando este miércoles parte de la República Dominicana, advirtió el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la mañana, las precipitaciones afectarán localidades del nordeste y sureste, mientras que en la tarde y en la noche se trasladarán a regiones del nordeste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Además, se mantiene oleaje peligroso en ambas costas del país, de acuerdo con el informe del Indomet.

A causa de las lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a El Distrito Nacional, así como las provincias Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez y La Altagracia.

En tanto, en verde se encuentran Duarte, La Romana, Samaná, San José de Ocoa, Peravia y Santiago.EFE

mf