Valais dota con 10,8 millones un fondo para las víctimas del incendio en Crans Montana

Ginebra, 26 ene (EFE).- El Gobierno del cantón suizo de Valais (suroeste del país), donde el incendio de un bar causó en Nochevieja la muerte de 40 personas en la estación de esquí de Crans Montana, anunció este lunes una partida de 10 millones de francos suizos (10,8 millones de euros) para ayudar a las víctimas del siniestro.

En una nota oficial, el Ejecutivo cantonal indicó que la ayuda se entregará a través de una fundación que está en proceso de constitución, para asistir tanto a víctimas como a sus familias, sin importar su situación financiera.

Añadió que el cantón de Valais se hará cargo de los gastos funerarios, así como de los relativos a la repatriación de los restos de las víctimas mortales en el caso de las que eran de otros países.

Las ayudas se unen a los 10.000 francos (10.800 euros) que las autoridades cantonales ofrecieron ya a las familias de las víctimas en concepto de ayuda de emergencia.

La fundación contará con fondos donados a una cuenta creada por el cantón valesano para ayudar a las víctimas.

El Consejo de Estado indicó que pueden solicitar las futuras ayudas no sólo las familias de muertos y heridos en el incendio del 1 de enero, sino también personas que se encontraban en el interior del bar ‘Le Constellation’ en el momento del siniestro, o aquellas que entraron en él con la intención de salvar a las víctimas.

Otros autorizados a solicitar la ayuda son las personas que se encontraban en las proximidades del establecimiento antes de que llegaran los servicios de socorro y que temían por la integridad física de un ser querido en el interior del bar, subrayó el gobierno cantonal.

Los costes económicos totales de la tragedia, una de las peores sufridas por Suiza en las últimas décadas, todavía se desconocen, aunque este lunes el diario de Valais «Le Nouvelliste» ha calculado, tras una primera estimación global de las demandas de abogados de las víctimas, que podría oscilar entre los 600 y los 1.000 millones de francos (650-1.080 millones de euros).

El cálculo tiene en cuenta los costes médicos de la atención a los heridos, las pérdidas de ingresos de las víctimas y el daño psicológico sufrido por ellas y sus familiares, según el rotativo valesano. EFE

