Valencia pide a Bruselas la rápida modificación del Reglamento de pesca del Mediterráneo

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Bruselas, 23 jun (EFE).- El conseller valenciano de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, pidió este martes a la Comisión Europea celeridad en la modificación del Reglamento de Pesca del Mediterráneo para permitir a los pescadores disfrutar de más días de capturas con vistas a 2027.

El conseller, que participó en un Consejo de ministros de Agricultura y Pesca en Luxemburgo en representación de las Comunidades Autónomas, valoró el «paso» dado por el Ejecutivo comunitario, que el lunes anunció su intención de presentar «a principios de otoño» cambios en el Reglamento pesquero sobre el Mediterráneo, como piden España y otros países.

«Celebramos que en este semestre en el ámbito pesquero se hayan dado pasos para acabar con ese Reglamento del Mediterráneo, que tanto daño ha hecho a nuestros pescadores artesanales, y por eso reclamamos prontitud a los técnicos de la Comisión Europea y presión del Ministerio para que en las próximas navidades no vuelva a haber una propuesta peregrina de 9 días de faena al año para nuestros esforzados pescadores», dijo el conseller.

En su lugar, opinó Barrachina, ese reglamento debería reconocer «el esfuerzo, el sacrificio con las paradas biológicas ya realizado, con las inversiones en las embarcaciones del Mediterráneo para que puedan disfrutar de un mayor número de días de pesca y la consideración que merecen nuestros esforzados pescadores».

El pasado año, sobre la base del Reglamento del Mediterráneo, Bruselas propuso inicialmente a la flota española de esas aguas salir a faenar 9,7 días al año. Sin embargo, en la negociación del Consejo de ministros de Pesca de diciembre, finalmente se pudo aumentar el número de días gracias al compromiso de España de adoptar medidas selectivas, como las llamadas «puertas voladoras» y otras relativas a las mallas.

El conseller valenciano, que asistió en Luxemburgo a su último Consejo en representación de las CC.AA., celebró también la «posición común» adoptada por todas las autonomías españolas, que reivindican un tratamiento justo y equilibrado y la aplicación de «cláusulas espejo» para que, «lo mismo que se exige aquí a nuestros agricultores, se reclame a aquellos que exportan sus productos agrícolas y ganaderos».

Y en ese contexto, valoró que, a partir del próximo septiembre, no puedan en principio entrar en la UE desde Brasil productos cárnicos, aves, miel, huevos ni productos pesqueros por no estar «alineados con la normativa interna de la Unión Europea».

Además, Barrachina celebró que se esté trabajando en una corrección de la futura Política Agraria Común (PAC) «para que siga siendo agraria y común» e incluya «un fondo europeo que aporte, que contribuya a paliar todas aquellas exigencias de más que han tenido y tienen nuestros agricultores y ganaderos con respecto al resto del mundo». EFE

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