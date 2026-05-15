Valentín Díez Morodo: «España y México no se entienden el uno sin el otro»

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Madrid, 15 may (EFE).- El presidente de la Casa de México en España, Valentín Díez Morodo, dijo este viernes que estos dos países «no se entienden el uno sin el otro», después de recibir la Medalla de Honor de Madrid, entregada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El empresario valoró el fortalecimiento de los lazos históricos de «amistad» que unen a México y España y cómo Casa de México se ha convertido en un «destino en la vibrante cultura de Madrid».

Con «sincero agradecimiento», consideró que la medalla es un «homenaje compartido a todos aquellos que han hecho posible tender puentes entre México y España».

«Madrid no es sólo una ciudad admirable por su historia y su cultura. Es también un espacio de encuentro, de diálogo y de fraternidad para quienes hemos trabajado desde la Fundación Casa de México en España. Esta ciudad ha sido un lugar donde las ideas se expanden y donde existe colaboración entre nuestras naciones», apuntó.

Recordó a su padre, español como tantos otros que emigraron a México como «parte de una historia que une profundamente a España y México».

«A lo largo de los años hemos tenido el privilegio de acercar lo mejor de México a España, su arte, su gastronomía, su pensamientos y sus tradiciones, pero también hemos buscado proyectar la capacidad de México para innovar, emprender y constituir oportunidades económicas compartidas», explicó sobre la entidad que preside.

«Con estas iniciativas, hemos trabajado -incidió- para construir puentes permanentes en nuestras sociedades, puentes que acercan no sólo a artistas y creadores, sino también a empresarios, instituciones, jóvenes, académicos y líderes comprometidos con una relación cada vez más cercana entre México y España»,

Y esta medalla simboliza precisamente eso: «la fuerza de nuestros lazos, la riqueza de nuestro intercambio cultural y empresarial y la convicción de que, trabajando juntos, podemos construir sociedades más abiertas, más prósperas y más humanas», remató.

El Ayuntamiento de Madrid entregó hoy varias distinciones con motivo de celebrarse la festividad de san Isidro, patrón de la ciudad. EFE

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