Valentino, el emperador del color rojo

4 minutos

Roma, 19 ene (EFE).- El rojo en el mundo de la moda tiene un nombre: el del diseñador italiano Valentino. El carismático estilista, fallecido este lunes en Roma a los 93 años, forjó un imperio de la moda con su nombre, y elevó ese color a lo más alto de la costura, tanto, que existe el ‘rojo Valentino’.

Valentino Garavani, nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el ‘último emperador’ del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Retirado desde 2007, nunca se separó del costurero, dejando un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes, que conservarán la belleza por mucho que pasen los años.

Inicios en la ‘dolce vita’ romana

Valentino se sintió atraído por la moda desde muy pequeño y, con el apoyo de su familia, se fue con 14 años a estudiar a la Escuela del Arte del Figurín de Milán, cerca de su casa natal.

Completó su formación en París, donde trabajó como figurinista en los talleres de uno de los cinco grandes de la Alta Costura de entonces, Jean Dessé y después se estableció con Guy Laroche.

Fue tras este periodo de formación cuando Valentino se instaló en Roma en 1960, en la época de la ‘Dolce Vita’, y comenzó una fulgurante carrera que lo llevó a codearse con divas como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn o Grace Kelly, que visitaban a menudo su taller.

En 1962 su primera colección obtuvo un gran éxito en Florencia, pero el gran impulso a la marca Valentino llegó en 1968, cuando el joven diseñador de eterno bronceado y pelo impecable asombró al mundo con el vestido que lució Jackeline Kennedy en su boda con el magnate griego Aristóteles Onassis.

El reinado del ‘rojo Valentino’

Valentino formó tándem profesional y sentimental con Giancarlo Giammetti, de quien fue pareja durante más de una década, un dúo con el que sorprendió al mundo e hizo reinar al ‘rojo Valentino’, su color más emblemático del que aseguró quedar prendado durante una ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Para entonces su éxito ya era un hecho: en 1967 ganó el premio Neiman Marcus, el considerado ‘Óscar’ de la moda, y personalidades como la emperatriz Farah Diba, la reina Noor de Jordania, Nancy Reagan, Jane Fonda, Joan Collins, Sofia Loren o Ava Gardner, lucían su diseños.

En los años ochenta amplió su firma, y se convirtió en el primer estilista que se atrevió a lanzar una línea de ropa vaquera, una década en la que también obtuvo el reconocimiento oficial de su país: en 1985 fue nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y un año después, Caballero de la República.

El legado de Valentino

Con 45 años de carrera a sus espaldas, desde su primera colección en Florencia en 1962, Valentino anunció su retirada en 2007.

Su último desfile de alta costura tuvo lugar el 23 de enero de 2008 en París y concluyó con un pase de modelos vestidas de rojo, su ya más que emblemático color fetiche.

En 2009 fue bautizado como ‘el último emperador’ por su película documental ‘Valentino: The Last Emperor’, en la que desvelaba su vida profesional y privada, dirigida por Matt Tyrnauer y rodada a lo largo de un año.

Fueron decenas las estrellas que vistió Valentino: Jessica Lange y Julia Roberts, que escogieron sus diseños para subir a recoger sus Óscars. O Máxima de Holanda, Mette-Marit de Noruega y Magdalena de Suecia, que le confiaron sus trajes de novia.

Su listado de amigas, clientas y musas continúa con nombre como Nati Abascal, Rosario Nadal, Gwyneth Paltrow, Marie-Chantal Miller o Olivia Palermo.

El imperio de Valentino, enamorado de España -donde recibió el premio Aguja de Oro en 2004-, continuará sin su emperador, que nunca se separó del todo de la moda, como demostró su colaboración en 2016 con Maria Grazia Chiuri y Paolo Piccoli para el vestuario de ‘La traviata’ en la Ópera de Roma, dirigida por Sofia Coppola.

Aunque sin su creador, el ‘rojo Valentino’ permanecerá como un símbolo de elegancia y glamour. EFE

