Valentino enseñó a respetar a la mujer, según su socio y compañero Giancarlo Giammetti

2 minutos

Roma, 20 ene (EFE).- El empresario italiano Giancarlo Giammetti, histórico socio y compañero de vida de Valentino, fallecido este lunes en Roma a los 93 años, recordó este martes al diseñador como un creador que “enseñó a respetar a la mujer” y a entender la moda como una expresión de belleza sin artificios ni excesos.

Giammetti realizó estas declaraciones a la prensa ante la Fundación Valentino-Giammetti, en el centro de Roma, donde se ultiman los preparativos de la capilla ardiente del modisto, que permanecerá abierta al público los días 21 y 22, antes del funeral previsto en la capital italiana el próximo viernes.

“Enseñó a no ridiculizar nunca a la mujer con vestidos que no le pertenecían o que eran una especie de disfraz”, afirmó Giammetti, quien subrayó que para Valentino la moda debía reconocerse “por lo que aporta a la mujer, no por lo que el diseñador quiere contar”.

El empresario destacó que esta visión estética iba acompañada de una manera de entender la vida alejada del exhibicionismo, al asegurar que Valentino también enseñó “cómo vivir una vida importante en nuestro tiempo sin ser ridícula”, una referencia a su elegancia personal y a su discreción pública.

Giammetti recordó además una de las frases más célebres del creador, grabada en uno de los espejos de la fundación: “I love beauty, it’s not my fault” (“Amo la belleza, no es culpa mía”), una máxima que, dijo, sintetizaba su filosofía creativa y vital, centrada exclusivamente en la búsqueda de la belleza.

Tras conocerse la muerte del diseñador, Giammetti se despidió de él en redes sociales con un escueto mensaje —“Forever” (“Para siempre”)—, reflejo de una relación personal y profesional que se prolongó durante más de seis décadas y que fue clave en la construcción del imperio creativo y cultural de Valentino.

Por su parte, la «Maison Valentino», el atelier del diseñador, se unió hoy al dolor por la pérdida del creador y se comprometió a seguir cuidando y preservando su «valioso patrimonio creativo, cultural y humano», según un mensaje difundido hoy.

La vida de Valentino, agrega su taller, «fue un faro en la constante búsqueda de la belleza y, guiados por esta misma belleza, continuaremos honrándolo con el recuerdo más sentido. Gracias, Señor Valentino».

La capilla ardiente de Valentino se instalará mañana miércoles en la sede de su fundación, el espacio cultural PM23, creado para preservar y difundir su legado artístico, y se espera que reúna a representantes del mundo de la moda, la cultura y las instituciones italianas. EFE

