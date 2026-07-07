Valentino nombró única heredera de su enorme patrimonio a una fundación de Liechtenstein

Compartir

2 minutos

Roma, 7 jul (EFE).- El diseñador italiano Valentino, fallecido el pasado enero a los 93 años de edad, nombró como única heredera de su gran fortuna económica e inmobiliaria a una fundación propia con sede en Liechtenstein, según avanza este martes la prensa.

El maestro de la moda murió sin herederos legítimos y, por eso, el 29 de marzo de 2023 -dos años antes de su muerte- estipuló por escrito el destino de sus bienes en un testamento entregado a un notario de la localidad suiza de Gstaad.

El documento, al que ha tenido acceso el diario ‘Il Corriere della Sera’, asignaba una fortuna de cientos de millones de euros, villas, un yate, obras de arte y hasta un castillo en Francia a la ‘Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation’, instituida en la capital del Principado de Liechtenstein, Vaduz.

Se trata de una fundación distinta a la que Valentino poseía con su histórico socio y expareja Giammetti en Roma desde el 2016 para canalizar toda las obras filantrópicas del modista.

La recién descubierta corporación controlará el ‘tesoro’ del ‘emperador del rojo’, con bienes como una gran mansión en la Vía Apia Antica de Roma, con 30 habitación o el yate ‘TM Blue One’, pero también dirigirá las operaciones de la fundación romana.

‘Il Corriere della Sera’ plantea la posibilidad de que el objetivo del modista haya sido mantener unido su inmenso patrimonio y que es probable que haya dado instrucciones para repartir algo de liquidez y bienes entre sus seres queridos.

Entre estos destacan su última pareja Vernon Bruce Hoeksema, su socio de toda la vida Giancarlo Giammetti o su sobrino Piero Villani, hijo de su hermana Wanda, fallecida en 1997.

La emblemática firma de moda, fundada en 1960, es actualmente propiedad de un fondo de Catar, que posee un 70 % de su capital, y del coloso del lujo francés Kering, casa de otras famosas marcas como Gucci o Yves Saint Laurent. EFE

gsm/sam/jgb