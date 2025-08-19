Vallas contra Corte Constitucional de Ecuador fueron una «afrenta» a Quito, dice alcalde

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 19 ago (EFE).- El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, consideró este martes una «afrenta» a la ciudad las vallas con el rostro de los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador señalándolos por «robar la paz» a la ciudadanía, que aparecieron en varias calles de Quito el pasado 12 de agosto, día en que el presidente del país, Daniel Noboa, lideraba una movilización contra el alto tribunal.

«Las vallas colocadas, que estamos investigando quiénes son los responsables que están detrás, fueron una afrenta, no solamente a los miembros de la Corte Constitucional, sino a la ciudad, señaló Muñoz durante una rueda de prensa.

«(Fue) una falta de respeto absoluta a la ciudad, no tuvieron ninguna autorización para ello», añadió el alcalde, perteneciente a la Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017) que es la principal fuerza de oposición del país andino.

Las imágenes aparecieron el día en que Noboa encabezaba una nutrida marcha contra de la Corte Constitucional, convocada después de que el alto tribunal suspendiera el efecto de algunos artículos de las polémicas leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, recientemente aprobadas por el Legislativo, controlado por el oficialismo.

En las vallas se mostraba el rostro y los nombres de los nueve jueces constitucionales y se los señalaba por «robar la paz» a los ciudadanos.

Para Noboa, las tres normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país andino, pero han sido ampliamente rechazadas por organizaciones sociales, sindicatos y defensores de los derechos humanos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad -algunas de ellas admitidas a trámite por la Corte- al considerar que vulneraban diversos derechos.

Sin embargo, el Gobierno ha negado que se hayan usado recursos públicos para financiar la marcha y para la colocación de esas vallas en específico. «No tengo conocimiento de quién financió las vallas», señaló el lunes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, en su rueda de prensa semanal.

El alcalde de Quito dijo este martes que le parecía un acto de «violencia» querer enrostrar a determinadas personas una situación «bajo una lógica de dirimencia política».

La autoridad municipal señaló que las estructuras de esas vallas fueron retiradas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y que están investigando a quiénes les pertenecen o quienes las colocaron.

La AMC había señalado días atrás que retiró de las calles seis estructuras, que están en las bodegas de la institución bajo custodia mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.

Una vez que se identifiquen a los responsables de la colocación de estas estructuras, podrían ser sancionados con multas de 940 dólares por cada una de las seis, según informó la institución municipal. EFE

cbs/sm/gad