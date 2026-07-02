Valverde: «Asumo la responsabilidad de no haber cumplido con mi deber»
Montevideo, 2 jul (EFE).- El capitán de la selección uruguaya de fútbol, Federico Valverde, se pronunció sobre la eliminación de La Celeste de la Copa del Mundo y dijo sentir «una responsabilidad enorme por su país».
«Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes», escribió el capitán del Real Madrid en su cuenta de Instagram.
«Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura», continuó Valverde en su posteo y aclaró que «bajo ningún punto de vista» renunciará a representar a la selección de su país. EFE
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