Valverde: «Asumo la responsabilidad de no haber cumplido con mi deber»

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Montevideo, 2 jul (EFE).- El capitán de la selección uruguaya de fútbol, Federico Valverde, se pronunció sobre la eliminación de La Celeste de la Copa del Mundo y dijo sentir «una responsabilidad enorme por su país».

«Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes», escribió el capitán del Real Madrid en su cuenta de Instagram.

«Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura», continuó Valverde en su posteo y aclaró que «bajo ningún punto de vista» renunciará a representar a la selección de su país. EFE

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