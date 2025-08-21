Vance: «Europa debe asumir la mayor parte de la carga para la seguridad de Ucrania»

The Swiss voice in the world since 1935

Washington, 20 ago (EFE).- El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este miércoles que Europa debe asumir «la mayor parte de la carga» para garantizar la seguridad de Ucrania por tratarse de su continente.

«El presidente (Donald Trump) ha sido muy claro en que deberán intensificar sus esfuerzos», indicó Vance en referencia al papel de los países Europeos en el conflicto entre Ucrania y Rusia, durante una entrevista en la cadena Fox en la noche del miércoles.

El vicepresidente agregó que: «No creo que debamos cargar con todo. Creo que debemos ayudar si es necesario para detener la guerra y las matanzas. Pero creo que debemos esperar, y el presidente ciertamente espera, que Europa desempeñe el papel principal».

Durante la entrevista, Vance también agregó que durante la visita de los líderes europeos y el mandatario ucraniano, Volodimír Zelenski, a la Casa Blanca este lunes, Trump tomó la iniciativa de llamar de forma inmediata a Putin para buscar avanzar en la posible reunión bilateral entre ambas partes.

Recientemente, Trump dio un plazo de 10 a 12 días al presidente ruso, Vladímir Putin, para que demuestre su compromiso de sellar la paz en Ucrania bajo la amenaza de imponer castigos económicos a Moscú, así como sanciones secundarias a países que comercien con Rusia, como India o China, que no se han materializado.

Pese al inicio de negociaciones para detener el conflicto, la Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de este miércoles de ataques nocturnos rusos con 93 drones de diferentes tipos y con dos misiles balísticos de tipo Iskander-M, mientras que también se registraron bombardeos. EFE

