Vance: «Si Hamás no cumple con el acuerdo, empezarán a pasar cosas muy malas»

1 minuto

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió a Hamás desde el Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, de que si el grupo palestino «no cumple con el acuerdo» de alto el fuego «empezarán a pasar cosas muy malas».

Vance aterrizó este martes en Tel Aviv para afianzar junto a Israel este acuerdo impulsado por la administración estadounidense, del que de momento solo se ha aplicado la primera fase con acusaciones cruzadas entre el Gobierno de Netanyahu y Hamás de haber violado el alto el fuego. EFE

