The Swiss voice in the world since 1935

Vance acompaña el ataúd de Kirk de Utah a Phoenix en el avión vicepresidencial

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 11 sep (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompaña este jueves el ataúd del activista Charlie Kirk a bordo del avión vicepresidencial desde Utah hasta Phoenix.

Vance llegó previamente a la base de la Fuerza Aérea en Utah, donde se reunió con la esposa de Kirk, Erika Frantzve, y con familiares cercanos antes del traslado.

De acuerdo con un video publicado en la red social X, colocó una mano sobre el ataúd y caminó junto a la escolta militar mientras transportaban los restos al Air Force Two, nombre que recibe el avión asignado al segundo de la Casa Blanca.

Las imágenes muestran a Vance caminando al lado del personal uniformado sin emitir palabras mientras acercan el féretro al avión.

En la aeronave también se encuentran integrantes de Turning Point USA, la organización fundada por el joven activista.

La noche anterior, Vance publicó en X un mensaje en el que subrayó que Kirk fue clave en la victoria republicana de 2024: «Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar», y recordó que «no solo ayudó a ganar en 2024, sino que ayudó a dotar de personal a todo el gobierno», reflejando la relevancia política que le reconocía.

Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado el 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley al recibir un disparo en el cuello. El FBI identificó al sospechoso como un hombre joven que disparó desde un techo cercano. Se recuperó un arma de fuego y munición relacionada con ideologías extremas. El autor material sigue prófugo y el motivo está bajo investigación. EFE

dte/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR