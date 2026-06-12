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Vance asegura que no se van a liberar fondos para Irán a cambio del acuerdo de paz

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Washington, 12 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, aseguró este viernes que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz, cuya rúbrica podría celebrarse este mismo fin de semana en Europa.

«Los iraníes no van a recibir dinero en efectivo ni se liberarán fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión», escribió el vicepresidente en su cuenta de la red social X.

Vance explicó que «el acuerdo está estructurado para garantizar que se dé prioridad a las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, y para asegurar que, si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, los beneficios económicos lleguen tanto a ellos como a toda la región».

El vicepresidente estadounidense añadió que los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen «el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera».

Vance cerró filas en su mensaje con Donald Trump, al asegurar que «el presidente logrará un buen resultado» de «una forma u otra».

Y lamentó la «información falsa sobre un posible acuerdo» y las críticas a Trump por «informes mediáticos no confirmados».

El mandatario adelantó que Vance sería el encargado de acudir a la firma del acuerdo durante el fin de semana, ya que Trump estará este domingo en un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños, antes de viajar a Europa para asistir a la cumbre del G7 que arrancará el lunes en la localidad francesa de Évian.

Trump aseguró este jueves que la guerra con Irán había terminado y expresó su optimismo por las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. EFE

acd/lfp/mra

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