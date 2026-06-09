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Vance dice que EE.UU. seguirá negociando con Irán aunque Israel no esté de acuerdo

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Washington, 8 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, defendió este lunes los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo

«Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos», señaló el vicepresidente al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán. EFE

dte/rrt

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