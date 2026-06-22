Vance dice que el domingo «fue un día muy bueno» y que el estrecho de Ormuz «está abierto»

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Redacción Internacional, 22 jun (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes desde Bürgenstock (Suiza) que el domingo «fue un día muy bueno» en el que se logró «muy buen progreso», en cuanto a las negociaciones con Irán, destacando que «el estrecho de Ormuz está abierto».

«Está abierto. Hemos visto los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes», dijo Vance en declaraciones a los medios. EFE

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