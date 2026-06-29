Vance dice que hoy el caso Watergate se habría acabado «en 12 horas»

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó como «una locura» que el escándalo Watergate acabara con la presidencia del republicano Richard Nixon, argumentando que el caso de espionaje político habría acaparado los titulares durante apenas unas horas.

«Creo que su legado histórico está viviendo un cierto renacimiento, y creo que merecidamente», declaró Vance el jueves durante una visita a la Biblioteca y Museo Presidencial de Richard Nixon, en California.

«Si el Watergate ocurriera mañana, sería una noticia de 12 horas. La idea de que habría derribado a un presidente es una locura», añadió Vance, posible aspirante a la presidencia en 2028.

El comentarista demócrata David Axelrod respondió en X que la opinión de Vance «dice mucho sobre la degradación moral y ética de la era (de Donald) Trump».

El escándalo Watergate comenzó en junio de 1972 con la detención de cinco hombres sorprendidos mientras irrumpían en la sede del Partido Demócrata, situada en el complejo de oficinas Watergate de Washington.

Nixon, que entonces buscaba un segundo mandato, fue reelegido cómodamente en noviembre de aquel año.

Investigaciones del diario The Washington Post revelaron posteriormente una amplia operación de espionaje político y un intento de encubrimiento orquestado desde los niveles más altos de la Casa Blanca.

Tras una larga batalla legal y ante la inminencia de un proceso de destitución en el Congreso, Nixon dimitió en 1974, convirtiéndose en el único presidente de Estados Unidos que ha renunciado al cargo.

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