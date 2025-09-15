The Swiss voice in the world since 1935

Vance homenajea a Kirk este lunes como presentador de su pódcast ‘The Charlie Kirk Show’

Redacción Internacional, 15 sep (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, homenajea este lunes al activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado la semana pasada, al presentar una edición especial del que era su pódcast, ‘The Charlie Kirk Show’.

Vance, que era amigo personal de Kirk, anunció en X que tiene «el honor» de presentar dicho programa, que se emitirá a las 12.00 hora local (16.00 GMT), e instó a la gente a acompañarle en este reconocimiento.

El vicepresidente incluyó en su mensaje una foto de su despacho con la silla vacía y el micrófono preparado.

Kirk, de 31 años, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento ultraconservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de la agrupación Turning Point, cultivó también una estrecha relación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Fue asesinado el pasado miércoles en un evento al aire libre en un campus universitario de Utah y dos días después las autoridades anunciaron el arresto del presunto tirador, Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano. EFE

