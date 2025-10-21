Vance no ve dudas sobre el alto el fuego: «Esto no es el fin, es lo que tiene que pasar»

1 minuto

Jesuralén, 21 oct (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, pidió este martes durante su visita a Israel que no se dude sobre la eficacia del alto el fuego en Gaza porque se hayan registrado enfrentamientos en la Franja: «No es el fin; de hecho, es exactamente como tiene que suceder cuando hay personas que se odian y han estado luchando entre sí durante mucho tiempo».

Vance aterrizó este martes en Tel Aviv y fue trasladado desde allí a un Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Gaza, donde mantuvo una rueda de prensa junto con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

mt/vh