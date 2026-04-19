Vance participará en la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad

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Washington, 19 abr (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participará en la segunda ronda de conversaciones de paz con Irán en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados, según confirmó este domingo a EFE la Casa Blanca.

Un funcionario de la Administración republicana también afirmó que Vance viajará a Pakistán acompañado por el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

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