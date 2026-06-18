Vance pide a Israel «respetar» el proceso de paz con Irán

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Washington, 18 jun (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo este jueves que Israel tiene que «respetar» el proceso de paz iniciado con Irán, tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, por el bien de la región de Oriente Medio.

«Israel tiene derecho a defenderse, pero, fundamentalmente, los israelíes —al igual que todos los demás— deben respetar este proceso de paz, que es esencialmente beneficioso tanto para ellos como para toda la región», declaró Vance en una rueda de prensa para dar cuenta del memorando de entendimiento que abre desde hoy el plazo para negociar un acuerdo nuclear definitivo. EFE

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