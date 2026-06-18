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Vance podría viajar a Suiza el fin de semana para iniciar el diálogo nuclear con Irán

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Washington, 18 jun (EFE).- El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, afirmó este jueves que posiblemente viaje a Suiza este fin de semana para iniciar conversaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní, aunque aún no se ha determinado cuando comenzarán las negociaciones.

«Tengo previsto viajar a Suiza cuando se espera que comiencen estas negociaciones técnicas, probablemente en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, aunque podría cambiar, ya que no es fácil (para los negociadores de Teherán) salir de Irán. Por eso estamos tratando de determinar exactamente cuándo ocurrirá», explicó Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca. EFE

asb/jlp

(foto)(vídeo)

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