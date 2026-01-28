Vance recauda fondos en Florida para las elecciones de medio mandato de EE.UU.

Miami, 28 ene (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, comenzó este miércoles en Florida la recaudación de fondos electorales, con invitaciones que cuestan hasta 250.000 dólares (unos 209.000 euros), tras el comienzo el martes de la campaña del presidente, Donald Trump, con miras a los comicios de medio mandato de noviembre.

Vance apareció como titular de un almuerzo en Naples y de una cena en Miami en invitaciones del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés) filtradas a los medios, que muestran un costo de 100.000 dólares (unos 83.700 euros) por pareja para asistir al evento y de 250.000 dólares para quienes quieran integrar el comité de bienvenida.

Ante dicha visita, el condado de Miami-Dade informó de cierres temporales este miércoles ordenados por el Servicio Secreto en Venetian Way, uno de los principales puentes que conectan el centro de Miami con Miami Beach.

Los encuentros de Vance con donantes ocurren después de que Trump abriera este martes la campaña para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre con un mitin en el estado de Iowa, en plena crisis por los dos manifestantes estadounidenses abatidos a tiros por agentes migratorios en Mineápolis, Minesota.

Su paso por Iowa es, según la Casa Blanca, el primero de los viajes semanales dentro de Estados Unidos que el presidente pretende hacer para la campaña de esos comicios en los que los demócratas buscan arrebatar a los republicanos la mayoría del Congreso.

El Partido Republicano nombró a Vance en 2025 como el jefe de finanzas del RNC, con lo que se convirtió en el primer vicepresidente en funciones en asumir ese rol, que lo posiciona rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.

Aunque antes Florida se consideraba un estado bisagra, Trump ha ganado allí en las últimas tres presidenciales y los republicanos controlan el Gobierno estatal.

Pero los demócratas esperan aprovechar el descontento nacional que registran las encuestas por las redadas migratorias y la economía, como mostró su victoria electoral en Miami en diciembre pasado, cuando Eileen Higgins se convirtió en la primera demócrata en ganar la alcaldía en cerca de 30 años.

Las autoridades locales, el Partido Republicano y el equipo del vicepresidente han omitido detalles sobre los encuentros de este miércoles, que están programados como privados y sin información pública para la prensa. EFE

