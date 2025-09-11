Vance recuerda a Kirk como alguien clave en la Administración republicana, leal y creyente

Redacción Internacional, 11 sep (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, recordó este jueves al activista Charlie Kirk, asesinado la víspera de un disparo, como un hombre de familia, creyente y «fascinado por las ideas», que no tenía miedo a debatir y que en su opinión fue clave en la Administración republicana.

Su amistad se remonta a 2017, cuando el comentarista, sin conocerle, le escribió en el entonces Twitter para felicitarle por su intervención en un programa en la cadena Fox del también conservador Tucker Carlson.

«No solo era un pensador, también era un hombre de acción, que convertía grandes ideas en eventos aún más grandes con miles de activistas. (…) Gran parte del éxito que hemos tenido en esta Administración se debe directamente a su capacidad para organizar y reunir a gente. No solo nos ayudó a ganar en 2024, también a formar todo el equipo de gobierno», dijo en X.

Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, un suburbio al norte de Chicago, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de la agrupación Turning Point, cultivó una relación estrecha con el presidente, Donald Trump.

«Charlie estaba fascinado por las ideas y siempre estaba dispuesto a aprender y cambiar de opinión. Al igual que yo, era escéptico respecto a Donald Trump en 2016. Como yo, llegó a verle como la única figura capaz de alejar a la política estadounidense del globalismo que había sido dominante durante toda nuestra vida», añadió Vance.

Kirk fue asesinado el miércoles de un disparo en un evento al aire libre en un campus universitario de Utah.

«Alguien ha señalado que murió haciendo lo que amaba: discutir ideas. Solía enfrentarse a audiencias hostiles y respondía a sus preguntas. Si se trataba de una audiencia amigable y un progresista hacía una pregunta que provocaba burlas del público, animaba a sus seguidores a calmarse (…). Encarnaba una virtud fundamental de nuestra República: la disposición a hablar con franqueza y debatir ideas», recalcó el vicepresidente.

Vance, que se enteró de la muerte de Kirk mientras estaba en una reunión en la Casa Blanca, destacó que Kirk era alguien con el que hablaba sobre el catolicismo y el protestantismo y sobre cuestiones doctrinales.

«Creía sinceramente en Jesucristo y lo amaba. Tenía una fe profunda», dijo el vicepresidente, destacando que aunque rezó para que sobreviviera, Dios «tuvo otros planes».

«Ahora que Charlie está en el cielo, le pediré que hable directamente con El allá arriba en nombre de su familia, sus amigos y del país que tanto amó. Diste una buena batalla, amigo», concluyó en su largo homenaje. EFE

