Vance se muestra optimista sobre alto el fuego, pero dice que «queda mucho trabajo»

1 minuto

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este martes desde el sur de Israel que se siente «muy optimista» sobre el fin de la ofensiva bélica en Gaza, pero reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer y que va a llevar «muchísimo tiempo».

«Ahora mismo, me siento muy optimista. ¿Puedo decir con 100 % de certeza que funcionará? No, pero las cosas difíciles se logran haciéndolas (…) y eso es lo que el presidente de Estados Unidos nos ha pedido que hagamos», añadió Vance, que también añadió que queda mucho por hacer.

«Tenemos mucho trabajo por hacer. Esto va a llevar muchísimo tiempo, pero creo que Steve Witkoff, Jared Kushner y el almirante (Brad) Cooper, detrás de mí, han hecho un trabajo increíble», dijo. EFE

