Vance ve «estúpida» la votación de Parlamento israelí: Cisjordania no va a ser anexionada
Jerusalén, 23 oct (EFE).- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró hoy que la propuesta de ley aprobada ayer en votación preliminar por el Parlamento israelí (la Knéset) sobre anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania es «una maniobra política estúpida» y afirmó tajante: «Cisjordania no va a ser anexionada por Israel».
«Es una maniobra política, es una maniobra política estúpida, y personalmente me siento insultado. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, la política de la Administración Trump es que Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa va a seguir siendo nuestra política», dijo Vance a los periodistas antes de subirse al avión en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv. EFE
