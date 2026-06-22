Vance y Kushner abordan cómo afianzar la tregua en el Líbano con líderes libanés y catarí

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Beirut, 22 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, recibió este lunes una llamada telefónica conjunta del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; del asesor presidencial estadounidense, Jared Kushner; y del primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, en la que abordaron los esfuerzos para consolidar el alto el fuego en el Líbano y frenar el avance israelí.

Según informó la Presidencia libanesa en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN), los interlocutores analizaron las medidas necesarias para afianzar la tregua, incluida la posibilidad de crear una célula de coordinación destinada a supervisar la aplicación de los acuerdos y evitar una nueva escalada en el país mediterráneo.

La conversación se produjo en el marco de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, que tienen lugar en Suiza para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el pasado miércoles con el objetivo de poner fin al conflicto.

La situación en el Líbano figura entre los principales asuntos de esta ronda de negociaciones, junto con los mecanismos de supervisión del alto el fuego y las garantías de cumplimiento de los compromisos alcanzados por las partes.

Por otro lado, las negociaciones bilaterales entre el Líbano e Israel se desarrollarán en Washington durante tres días, del 23 al 25 de junio, según anunció el pasado viernes el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, tras las coordinaciones mantenidas entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente libanés.

La nueva ronda de contactos llega en medio de una tregua vigente entre Israel y Hizbulá, alcanzada después de un fin de semana especialmente violento en el que más de un centenar de personas murieron por ataques israelíes, pese a que el memorando de entendimiento firmado el pasado miércoles entre Washington y Teherán contemplaba el cese inmediato de hostilidades en el frente libanés.

Entretanto, la Defensa Civil del país de los cedros informó este lunes de la recuperación de los cuerpos de 13 personas fallecidas en las regiones meridionales de Nabatieh y Marjayún, donde también prosiguieron las labores de reapertura de carreteras afectadas por los bombardeos y los combates recientes.

El balance de muertos por la ofensiva israelí en el Líbano asciende a 4.106, mientras que el número de heridos alcanza los 12.153, según los últimos datos difundidos por las autoridades libanesas ayer, domingo. EFE

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