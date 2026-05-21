Vandalizan la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en Bogotá

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Bogotá, 21 may (EFE).- La sede de campaña de la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido uribista (de derecha) Centro Democrático, fue vandalizada este jueves en Bogotá por un grupo de jóvenes encapuchados que se manifestaban en una de las principales avenidas de la capital.

La sede, ubicada en el barrio Chapinero, terminó con grafitis, vidrios rotos, restos de pintura lanzada desde la calle y parte de la publicidad rasgada, según denunció la campaña de la aspirante conservadora.

Además, algunos de los encapuchados arrancaron uno de los carteles de campaña después de tachar el rostro de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia.

«Un grupo aislado ha hecho uso de la violencia de manera injustificable, incluso ocasionándole agresiones a nuestros equipos de gestores de Diálogo y de Convivencia en terreno», expresó en su cuenta de X el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.

La campaña de Valencia rechazó el ataque en un comunicado en el que calificó los hechos como «inaceptables» y aseguró que los responsables irrumpieron en el lugar para ‘grafitear’ las instalaciones, robar elementos de la fachada y poner en riesgo a las personas que se encontraban dentro de la sede.

«Estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia», señaló el comunicado, que además vinculó lo sucedido con actos vandálicos ocurridos hace dos días cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) en el municipio de Rionegro, aledaño a Medellín.

La campaña hizo un llamado a las autoridades a investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de todos los actores políticos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Paloma Valencia se encuentra en el tercer puesto en intención de voto de cara a los comicios, por detrás del izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. EFE

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