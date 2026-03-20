Vanderlei Luxemburgo, ingresado en la UCI por una infección pulmonar

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São Paulo, 20 mar (EFE).- Vanderlei Luxemburgo, exseleccionador brasileño y extécnico del Real Madrid, está ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Palmas (Brasil) por una infección pulmonar, informó este viernes su asesoría.

El entrenador, actualmente sin equipo y más centrado en su incipiente carrera política, empezó a sentirse mal durante la noche y fue trasladado al Hospital Medical Santa Thereza, en Palmas, capital del estado de Tocantins.

Los exámenes constataron un «cuadro de infección pulmonar» y, por orientación médica, ingresó en una unidad de cuidados intensivos, donde ha iniciado un tratamiento con antibióticos, de acuerdo con la nota enviada a los medios de comunicación.

Su último trabajo como técnico fue en 2023, cuando se puso al frente del Corinthians por tercera vez en su larga carrera. Sin embargo, fue despedido ese mismo año tras una mala racha de resultados.

La prolífica trayectoria de Luxemburgo en los banquillos empezó a principios de la década de los 80 y logró mantenerse en activo durante prácticamente cuarenta años hasta convertirse en uno de los entrenadores brasileños más laureados.

El preparador, hoy con 73 años, ha dirigido a los clubes más grandes de Brasil, como Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Gremio, Fluminense o Vasco da Gama, además de ponerse al frente de la Canarinha entre 1998 y 2000.

En 2005, entrenó al Real Madrid de los ‘Galácticos’ en una de sus pocas aventuras lejos de territorio brasileño.

Esta semana dio un giro a su vida al anunciar su candidatura al Senado de la mano del partido de centroderecha Podemos por el estado de Tocantins, donde reside actualmente.

En una entrevista a CNN Brasil en marzo de 2025, Luxemburgo ya anticipó su entrada al mundo de la política, pues consideraba que «puede hacer alguna cosa por la población», aunque sin descartar del todo volver a entrenar. EFE

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