Vanguard, el hábitat submarino que permitirá a los humanos vivir y trabajar bajo el mar

Blanca Escriche

Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- La empresa de ingeniería oceánica DEEP presentó este miércoles en Miami (EE.UU.) Vanguard, el primer hábitat submarino diseñado para misiones de investigación de larga duración, que permitirá a equipos de cuatro personas vivir y trabajar bajo el mar.

Se trata de una nave alargada de color amarillo, con una puerta que parece la de un cohete espacial que abre camino a un profundo pasillo de acero de 12,1 metros de largo y 3,7 metros de ancho lleno de artificios, botones y pantallas.

«Queremos hacer los humanos acuáticos otra vez», dijo a EFE el director de operaciones del hábitat DEEP Roger García, al mostrar el submarino en un hangar de Miami.

Desde hace unas cuatro décadas, la construcción de los hábitats marinos había sido relegada por la exploración espacial. Tras las misiones pioneras de los años 60 y 70, como Conshelf II y Tektite, la comunidad científica centró sus esfuerzos y recursos en la exploración espacial, dejando a los proyectos submarinos un papel secundario como simples simuladores de condiciones extremas.

García subrayó que su primera misión Vanguard se convertirá en un centro de investigaciones científicas oceánicas y ambientales, fisiología y tecnología avanzada de buceo, entrenamiento para vuelos espaciales y restauración de arrecifes de coral.

Por ahora, aquellos que se sumerjan en el Vanguard podrán hospedarse a bordo del submarino desde una semana «hasta treinta días si quieren», detalló.

Vanguard servirá también para investigar el cuerpo humano: «Vamos a salir del submarino mediante la descompresión y tendremos sensores» que monitorearán en tiempo real la formación de burbujas de gas en la sangre, para observar cómo responde el cuerpo humano a los cambios de presión y mejorar los protocolos de seguridad.

Aunque por ahora será un espacio de trabajo, el experto espera que a final de este año o principios del siguiente las personas podrán vivir en Vanguard.

El nombre, que en inglés significa «vanguardia» o «guardia avanzada», simboliza su papel pionero en una nueva era de exploración humana bajo el océano, señaló.

La nave, que parece de la película ‘Interestelar’, cuenta con una pequeña habitación con dos literas -que se convierten en una sala de estar con una mesa central-, un baño y una pequeña ‘cocina’, llena de sobres de comida preparada para calentar en agua, algo «bien fácil», aseguró García.

«Aquí se puede dormir, descansar, llamar a la familia y trabajar», describió, como si se tratara de una vivienda normal y corriente.

Este submarino cuenta también con un centro de buceo donde las personas se pondrán su traje para salir a través de una ‘moon pool’, una abertura en el suelo con acceso directo al agua.

García dijo que, cuando imaginamos un submarino, a menudo es inmerso en las oscuras profundidades del océano, donde no llega ni un rayo de sol, pero «este primer Vanguard no va a estar muy profundo, va a estar entre 60-70 pies (18 a 21 metros), donde todavía llega bastante luz».

Manifestó que los astronautas de la NASA, quienes llevan trabajando 20 años con DEEP, se entrenarán en el Vanguard para futuras misiones en el espacio, pues «es como estar viviendo en la Estación Espacial Internacional, pero en este caso es una ‘underwater station'».

García, quien ha dedicado más de 30 años a explorar la vida humana bajo el agua, considera que es uno de los pocos ‘aquanautas’, dado que ha vivido en total cerca de 100 días bajo el agua, algo que describió como una experiencia única.

Cuando los ingenieros terminen de realizar todos los exámenes necesarios, Vanguard se sumergirá en una localización que todavía no se ha hecho pública, pero que apunta que será en los Cayos de Florida.

La compañía tiene «planes de construir más submarinos como este» y desarrollar una red de Vanguards por todo el mundo, detalló García-

Esta misión abre la puerta para que pronto los humanos puedan volver a vivir bajo el agua y dominar cada vez más este hábitat en el que queda tanto por descubrir, concluyó el experto. EFE

