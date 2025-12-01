Varias decenas de migrantes ingresan a Perú por frontera con Chile burlando la seguridad

Lima, 1 dic (EFE).- Varias decenas de migrantes, presuntamente indocumentados, que estaban varados entre la frontera de Chile y Perú, cruzaron este lunes hacia territorio peruano tras burlar la seguridad establecida en el sitio y a pesar del estado de emergencia declarado en los distritos de frontera de la región Tacna.

Los migrantes, con niños en brazos y numerosos paquetes, ingresaron rápidamente y se dirigieron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para registrar su llegada, en medio de los esfuerzos de escasos policías peruanos que intentaban evitar su desplazamiento.

Sin embargo, los migrantes reclamaban airadamente que les permitan ingresar para seguir su camino hacia sus países de origen, según mostraron las imágenes de Canal N.

Tras lograr su cometido, los viajeros formaron largas filas en el puesto fronterizo para registrar su ingreso a Perú.

A pesar del anuncio del Gobierno peruano de haber reforzado la vigilancia en su frontera con Chile con un contingente militar de 50 efectivos, este lunes no había presencia militar en ese punto y los migrantes aprovecharon que los policías habían quedado reducidos al mínimo, al mediodía, para ingresar a Perú.

El incremento de la presencia de militares y policías fue anunciado el pasado viernes por el ministro peruano del Interior, Vicente Tiburcio, quien señaló que la intención es reforzar la seguridad en la zona fronteriza ante la presencia de migrantes en aparente condición irregular.

En ese sentido, el Gobierno de Perú declaró el pasado viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la frontera.

La medida se tomó después de que decenas de migrantes llegaron hasta el punto de frontera de Chile con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron interceptados por agentes de la Policía.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se formara una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes aseguraron a medios peruanos que buscan retornar a sus países de origen porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

El pasado sábado, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que solicitará al Congreso que dé prioridad a una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas asuman el resguardo de las fronteras del país.EFE

