Varias escuelas cierran en el norte de Portugal por la borrasca Ingrid

1 minuto

Lisboa, 23 ene (EFE).- Varias escuelas se encuentran este viernes cerradas en el norte de Portugal a causa de la borrasca Ingrid, que ha puesto en alerta a nueve distritos del país por la caída de nieve y fuerte oleaje marítimo.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) José Costa explicó en declaraciones a EFE que los centros educativos han sido cerrados «preventivamente» porque esta jornada se espera «la caída de nieve con alguna intensidad» en esa región del país.

Algunos de los municipios que han tomado esta decisión han sido los de Chaves, Bragança y Ribeira da Pena.

Costa añadió que, desde la medianoche, se han registrado cerca de 80 incidencias en el país, relacionadas «sobre todo» con el viento, como caídas de árboles, limpiezas de calles y desprendimientos de tierra.

Según sus datos, «el único daño más significativo» ha sido la interrupción del servicio ferroviario en la Linha do Minho, por la zona de Viana do Castelo (norte del país), que permanece cerrado, por la caída de un árbol.

Para este viernes, esperan «un aumento de la intensidad del viento a partir del mediodía y agitación marítima en la costa occidental», señaló el responsable.

En ese sentido, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha situado este viernes en nivel de aviso rojo (el más alto de un total de cuatro) los distritos de Viseu, Vila Real, Viana do Castelo, Oporto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria y Lisboa por la caída de nieve o fuerte oleaje marítimo. EFE

cch/crf