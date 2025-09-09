Varias explosiones de origen desconocido en Doha, la capital de Catar, dice Al Jazeera
El Cairo, 9 sep (EFE).- Varias explosiones se escucharon este martes en Doha, la capital de Catar, hasta el momento de origen desconocido, informaron a EFE residentes y la cadena catarí Al Jazeera.
«Explosiones y columnas de humo en la capital catarí», dijo de manera escueta Al Jazeera, mientras que un residente de Doha dijo a EFE que se escucharon «varias explosiones» y columnas de humo elevándose sobre el distrito de Katara.EFE
