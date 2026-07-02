Varias ONG piden a Metsola «respuesta clara» tras gritos antiinmigración en la Eurocámara

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Bruselas, 2 jul (EFE).- Un grupo de ONG reclamó este jueves a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, «una respuesta clara» ante los gritos antiimigración que diputados de varios grupos de la derecha profirieron el pasado 17 de junio, cuando la Eurocámara aprobó el Reglamento de Retornos que contempla la creación de centros de retorno en terceros países.

En una reunión con el gabinete de Metsola, las organizaciones mostraron «su preocupación por el hecho de que los cánticos no sean un incidente aislado, sino que reflejen la creciente normalización de la retórica racista, antimigrante, sexista y misógina, así como LGBTI-fóbica, dentro de las instituciones democráticas europeas», explicaron en un comunicado.

Tras la votación, los grupos políticos de la derecha y ultraderecha celebraron con aplausos y gritaron en coro «Send them back!» («enviadlos de vuelta», en inglés), mientras que los eurodiputados que no estaban de acuerdo con la normativa corearon «Shame on you» («dais vergüenza», en inglés).

Esto provocó quejas tanto de eurodiputados como de 72 organizaciones proinmigración y de la sociedad civil, que remitieron el pasado 25 de junio una carta a Metsola en la que le pidieron «una declaración pública al inicio de la próxima sesión plenaria para restablecer el respeto de los derechos humanos y la dignidad en la sesión plenaria».

Entre las organizaciones que se han reunido este jueves con el jefe de gabinete de Metsola están la Plataforma para la Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM), Equinox Iniciativa por la Justicia Racial o ILGA-Europa.

«El Parlamento Europeo no puede afirmar que defiende los valores fundacionales de la UE -la dignidad humana y la igualdad- mientras en su propia sala resuenan consignas racistas como ‘que se vayan’. Las palabras importan», dijo Silvia Carta, responsable de PICUM.

«Cuando los representantes electos normalizan la retórica racista, legitiman el odio y dan alas a quienes atacan a los migrantes y a las comunidades racializadas», advirtió.

Por su parte, la subdirectora de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel, reconoció que la reunión de hoy «supone un paso importante», pero recalcó que «los cánticos racistas en el seno del Parlamento Europeo no pueden convertirse en la nueva normalidad».

«Contribuyen a crear un entorno en el que la hostilidad y la violencia contra los migrantes, las personas LGBTI y otras minorías se normalizan cada vez más. Los líderes políticos tienen el deber de hacer frente a la normalización del discurso de odio antes de que se traduzca en más violencia contra las comunidades marginadas», añadió Hugendubel.

Racismo contra una diputada nacida en Irak

En un incidente paralelo, la eurodiputada liberal sueca nacida en Irak Abir Al-Sahlani denunció que dos diputados ultraconservadores le habían escrito en redes sociales comentarios racistas después de mostrarse crítica con el reglamento de retornos, con expresiones como «sigue llorando» o diciéndole que debe «irse a su país».

Fuentes de la presidencia del Parlamento Europeo dijeron a EFE que la Eurocámara «se está tomando muy en serio las quejas recibidas de varios eurodiputados y está dando seguimiento al asunto», y reconocieron que «existe una preocupación unánime entre los grupos por el comportamiento y la conducta de determinados diputados durante la sesión de votación» del pasado 17 de junio.

«La presidenta subrayó en la Conferencia de Presidentes la importancia de que todos los diputados se sientan seguros, respeten la dignidad de los debates y el buen orden de la Cámara, y esto se reafirmará al inicio de la próxima sesión plenaria» que tendrá lugar la próxima semana, manifestaron las mismas fuentes.

Con respecto a posibles sanciones a los eurodiputados, las fuentes señalaron que están «a la espera del informe definitivo y de que la presidenta escuche a todos los eurodiputados implicados». EFE

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