Varios desaparecidos tras un deslizamiento de tierra en un camping de Nueva Zelanda

2 minutos

Sídney (Australia), 22 ene (EFE).- Varias personas permanecen desaparecidas, entre ellas menores, tras un deslizamiento de tierra que afectó a un camping situado a los pies del monte Mauao, en Mount Maunganui, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, informaron este jueves fuentes oficiales.

El corrimiento de tierra se produjo alrededor de las 9:30 hora local (20:30 GMT del miércoles) y alcanzó diversas estructuras del campamento, entre ellas caravanas, vehículos y tiendas de campaña, además de un bloque de servicios sanitarios del parque de caravanas Beachside Holiday Park, como se denomina el recinto.

El ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell, que se encuentra sobre el terreno, confirmó que entre los desaparecidos se encuentra una niña y que podría haber otros menores, según declaraciones a la radio pública del país, RNZ.

Los servicios de emergencia desplegaron equipos especializados y perros rastreadores para localizar a posibles personas atrapadas bajo el lodo, mientras las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda.

El comandante de Bomberos y Emergencias de Nueva Zelanda, William Pike, dijo que los equipos de emergencias oyeron voces bajo los escombros al llegar, pero nada más desde entonces. Añadió que aún no se ha rescatado a nadie, pero que los equipos seguirán buscando.

Por su parte, el subcomisario del distrito policial, Tim Anderson, dijo en declaraciones a medios locales que no podía decir cuántas personas estaban desaparecidas, pero que se trataba de menos de diez.

Además, otro deslizamiento registrado en la bahía de Welcome Bay, en la localidad de Papamoa, también en la Isla Norte, dejó al menos una persona gravemente herida y otras dos desaparecidas, de acuerdo con los servicios de emergencia.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, advirtió en su cuenta de X de que el tiempo extremo sigue generando condiciones peligrosas en amplias zonas de la Isla Norte y aseguró que el Gobierno «está haciendo todo lo posible para apoyar a las personas afectadas».

Luxon señaló que en las últimas 24 horas ha recibido informes continuos junto al ministro Mitchell y que ambos están siguiendo de cerca la evolución de la situación, especialmente el «incidente grave» de Mount Maunganui.

El jefe del Ejecutivo agradeció la labor de los equipos de emergencia, personal de la Fuerza de Defensa y voluntarios, y pidió a la población de las zonas afectadas que siga las indicaciones de las autoridades locales y de los servicios de protección civil. EFE

emg/pav/sbb